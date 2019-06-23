خبير ينصح باستهلاك 5 فواكه لمنع تساقط الشعر

2019/06/23 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير في تساقط الشعر عن 5 أنواع من الفواكه يمكن استهلاكها لمنع الإصابة بالصلع وفقدان الشعر.ويزعم الدكتور بشار بزره، مؤسس عيادة Beyond Med في Kensington، أن التفاح يمكن أن يساعد في منع قشرة الرأس، ويقول إن الادلة بدأت تٌظهر أن الخوخ يمكن أن يوقف تساقط الشعر.وأضاف موضحا: “السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر،

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