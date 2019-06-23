بالصور : مكتب المرجعية في الديوانية يقيم حفلاً بمناسبة يوم الفتوة العالمي

2019/06/23 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله في الديوانية حفلاً بمناسبة يوم الفتوة العالمي لجعل 15 من شهر شوال يوما للفتوة (لا فتى الا علي).وقال العرداوي خلال الحفل وبحضور عدد من رجال الدين وأكاديميين علينا إحياء صفة الفتوة وبيان معانيها السامية وترسيخها في الفرد والمجتمع وتنقيتها من سوء الاستعمال ولبيان سيرة …

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