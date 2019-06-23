ابو الغيط يدعو الى تفعيل شبكة الامان العربية للموازنة الفلسطينية ب100مليون دولار

2019/06/23 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ، اليوم الاحد، الى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية للموازنة الفلسطينية، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً.

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