ضبط سيارة مخالفة في كمرك طريبيل

2019/06/23 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ،اليوم الأحد، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن اجهزة طبية وكمية من السكائر

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