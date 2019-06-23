ايران: مستعدون لتوفير احتياجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات

2019/06/23 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد، علي رضا صباحي فرد، استعداد ايران الكامل لتوفير احتياجات الدفاع الجوي العراقي في

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