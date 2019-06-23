بالصور.. محاضرو بابل يتظاهرون للمطالبة بالتثبيت ويهددون بالاعتصام

2019/06/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} تظاهر العشرات من المحاضرين في محافظة بابل، الاحد، للمطالبة بالتثبيت.

وقال مراسل {الفرات نيوز} إن، العشرات من المحاضرين في محافظة بابل تظاهروا، اليوم الاحد، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، مبيناً ان، هذه الوقفة هي ليست الاولى لكن من المحتمل ان تكون الاخيرة لأن التظاهرات ستتحول الى اعتصام.وأضاف ان، عدد المحاضرين يبلغ ١٣٠٠٠ محاضر، وخرجوا بأكثرر من تظاهرة ووقفة لكن لم تتسلم أية جهة حكومية مطالبهم.انتهىبواسطة..



همام الموسوي

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