مجلس صلاح الدين يطالب باستحداث دائرة ثانية للتعويضات

2019/06/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعدية العبيدي ،الأحد، باستحداث مقر جديد للجنة التعويضات الخاصة بالنازحين.وقالت العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المقر الرئيسي للجنة التعويضات يشهد زخما كبيرا بسبب كثرة المراجعين، فضلا عن قلة الإدارة، مطالبة الحكومة في بغداد باستحداث مقر ثاني لتخفيف الزخم على لجنة التعويضات في المحافظة”.واضافت العبيدي، ان “اغلب […]

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