نقل عضو بمجلس محافظة ميسان الى المستشفى إثر تعرضه لحادث سير

2019/06/23 | 13:09

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بغداد اليوم - ميسان

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بتعرض عضو مجلس محافظة ميسان عامر نصر الله لجروح إثر تعرضه لحادث سير.

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