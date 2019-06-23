2019/06/23 | 13:11

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أردوغان يدلي بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى

الاحد

23

حزيران

2019 :

12:53 pm

27

أردوغان يدلي بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى

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