2019/06/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء الإثيوبي: قواتنا تسيطر على "أمهرة" بشكل كامل بعد محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على

ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.وحسب "رويترز" ذكر التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد أن رئيس أركان

الجيش الجنرال سيري مكونن وثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين قتلوا

خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال

البلاد.وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره

قتلا.



وأضافت أن الجنرال أسامنيو تسيجي رئيس جهاز الأمن بالولاية هو

مدبر محاولة الانقلاب.وتواجه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد ضغوطا متزايدة من رجال ذوي نفوذ

في الولايات ومن بينها أمهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الإثيوبي: قواتنا تسيطر على أمهرة بشكل كامل بعد محاولة الانقلاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الإثيوبي: قواتنا تسيطر على أمهرة بشكل كامل بعد محاولة الانقلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).