2019/06/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دخل كابتن منتخب إنجلترا، ونجم فريق توتنهام، هاري كين، “القفص الذهبي”، بزواجه من كيت غودلاند، التي رافقته منذ أيام الطفولة.ونشر هاري كين صورتين يظهر فيها مع زوجته في يوم زفافهما، معلقا عليها بالقول: “أخيرا تزوجت من صديقتي المفضلة!..أحبك”.وظهر كين في الصورة الأولى وهو يقبل جبين زوجته، مرتديا سترة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاري كين يدخل القفص الذهبي وكالة خطوة برس.

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