2019/06/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ردت الفنانة المصرية زينة على منتقدي فستانها المكشوف من الخلف والذي ارتدته بزفاف صديقتها.فكتبت بالعامية المصرية موضحة موقفها لإحدى المعلقات: “كنت راجعة من فرح صاحبتي ومش محتاجه أعمل أي حاجة علشان الناس تحبني، الاحترام مالوش علاقة بلبس أيه وأنا بحترم الجميع والجميع بيحترمني.أنا مش بلبس كده في حياتي وأطلع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زينة ترد على منتقدي فستانها المكشوف وكالة خطوة برس.

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