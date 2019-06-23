البحث عن سبب اعطاء هدية ثمينة لمفتش امانة بغداد السابق

2019/06/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، يوم امس السبت، سؤالاً برلمانياً الى أمينة بغداد ذكرى علوش،...

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