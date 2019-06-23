البنك المركزي يشرع بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الإسلامية

2019/06/23 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، شروعه بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الإسلامية.





وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “شرع بتأسيس شركة التأمين التكافلي الخاصة بالمصارف الإسلامية بالتعاون مع ديوان التأمين وبرأس مال قدره 15 مليار دينار بمشاركة جميع المصارف الإسلامية”.

وأضاف، انه “تم إصدار ضوابط التكافل الخاصة بالشركة طبقاً لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)”، مبينا ان “شركة التأمين التكافلي تمثل الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة الاستراتيجية الشاملة لهذا البنك في تطوير الصناعة المصرفية الاسلامية وتعاملاتها، للفترة بين (2016 – 2020)”.

وأوضح البيان، ان “هذه الخطوة ستمهد لانتقاله نحو أسواق رأس المال الإسلامية من خلال إصدار قانون صكوك الاستثمار استكمالا لحلقات الاقتصاد الإسلامي في العراق”.

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