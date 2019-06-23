تجار سوق باب السراي التاريخي بالموصل يتفقون على البدء بفتح محالهم

2019/06/23 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتفق غالبية التجار وأصحاب المحال التجارية في سويق باب السراي التاريخي في مدينة الموصل ، اعتبارا من بداية شهر تموز القادم للبدء بإحياء هذه المنطقة الاقتصادية.

وقال إمام وخطيب جامع الباشا في السوق الشيخ ذاكر الحساوي “عقد تجار سوق باب السراي وأصحاب الدكاكين مع اصحاب الاملاك والعقارات، اجتماعا في جامع الباشا، للاتفاق على العودة لفتح المحلات و المخازن والدكاكين”.

واضاف “جرى الاتفاق ان يبدأ الغالبية بفتح الدكاكين والمخازن اعتباراً من 1 – 10 تموز، حيث قدم اصحاب الاملاك عرضا للتجار واصحاب الدكاكين، اعفاء من الإيجار حتى نهاية العام الحالي، وكذلك يستمر الايجار لعامي 2019 و 2020 ، بنفس المبلغ لعام 2014، وبعدها اذا كان هناك زيادة بالإيجار فتكون زيادة بسيطة وباتفاق الطرفين”.

وتابع “مثل هذا الاتفاق سيعيد الحياة الى عصب مدينة الموصل الاقتصادي والتجاري والى معلم تاريخي للمدينة وهو سوق باب السراي، الذي يمثل جامع الباشا اليوم قلبه النابض بعد اعادة اعماره وافتتاحه “.

ويضم سوق باب السراي الذي يعود عمره الى قرون طويل ويحاكي في أهميته الوظيفية الاقتصادي والتاريخية الأسواق العربية المثيلة له كأسواق حلب والقاهرة وفاس في المغرب العربي، حيث يعود عمر هذا السوق إلى أكثر من ألف عام بحسب مصادر تاريخية.

وتعود عائدية الأملاك في هذا السوق الى بلدية الموصل والوقف السني وكذلك الاهالي، حيث تعرضت غالبية المحال والمجمعات التجارية الى دمار كبير على يد تنظيم داعش الذي أحرق وفجر بعضها كذلك القصف خلال العمليات العسكرية لتحرير المدينة منه.

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