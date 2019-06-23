فصائل فلسطينية: المشاركة في مؤتمر المنامة “طعنة” لشعبنا

2019/06/23 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياتفق قياديون في فصائل فلسطينية على أن مؤتمر المنامة المزمع عقده منتصف الأسبوع الجاري، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وبمثابة “طعنة” في ظهر الشعب الفلسطيني.

ودعا القياديون في أحاديث منفصلة الدول العربية، إلى مقاطعة المؤتمر الذي “يهدف لمقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالمال، وتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل”.

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 حزيران الجاري، تحت عنوان “ورشة الإزدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

القيادي في حركة “فتح” يحيى رباح، قال إن حركته أعلنت عن رفضها لمؤتمر المنامة الذي يسعى لتدمير القضية الفلسطينية.

موقف حركة “حماس” جاء متوافقا مع “فتح” رغم الخلافات السياسية المحتدمة بينهما، فقد أعرب المتحدث باسم “حماس”، عبد اللطيف القانوع، عن رفض الحركة لمؤتمر المنامة، قائلا: “حركة حماس كما بقية القوى والفصائل الفلسطينية، ترفض مؤتمر المنامة الذي يعد أحد خطوات تمرير صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية” داعيا “الدول العربية إلى مقاطعة المؤتمر”.

من جانبها، رأت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، أن ورشة المنامة الاقتصادية ترمي لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل، قائلة: “هناك إجماع فلسطيني على رفض هذا المؤتمر الذي تحاول الولايات المتحدة من خلاله مقايضة الحق الفلسطيني بالمال”.

وشددت على أن مؤتمر المنامة يستهدف تدمير كل الأمة العربية وليس فقط فلسطين، والمشاركة فيه “طعنة” بظهر الشعب الفلسطيني.



داعية “الدول العربية الى عدم المشاركة في المؤتمر”.

على ذات الصعيد، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن ورشة المنامة منصة انطلاق لتمرير صفقة القرن التي تشكل عدوانا على الحقوق الفلسطينية، قائلا: “يجب على الدول العربية مقاطعة هذه الورشة لما تحمله من مخاطر على الحقوق الفلسطينية”.



مؤكدا أن “أحد أهم وظائف مؤتمر المنامة “التغطية على الجرائم الأمريكية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتحويل إسرائيل لصديق بدلا من أن تكون عدوا”.

من ناحيته، دعا القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، أحمد المدلل، الشعب البحريني إلى أن يقف في وجه انعقاد مؤتمر المنامة “المفروض من جميع الأطراف الفلسطينية”.



ورأى المدلل أن المؤتمر أحد فصول صفقة القرن التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

وطالب جميع الأطراف الفلسطينية بالتوحد وإنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة مؤتمر المنامة و”صفقة القرن” وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني القائم على مواجهة الاحتلال.

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