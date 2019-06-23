تخصيص ملياري دينار لبعثات التنقيب في العراقية

2019/06/23 | 13:14

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بغداد/ سومر نيوز

اكد وزير الثقافة والاثار والسياحة عبد الامير المياحي، اليوم الاحد، ان الحكومة خصصت ملياري دينار ضمن ا...

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