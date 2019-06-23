2019/06/23 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تخصيص ملياري دينار لبعثات التنقيب في العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اكد وزير الثقافة والاثار والسياحة عبد الامير المياحي، اليوم الاحد، ان الحكومة خصصت ملياري دينار ضمن ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تخصيص ملياري دينار لبعثات التنقيب في العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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