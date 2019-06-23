الخارجية النيابية تكشف عن جولة لقيادات سياسية في المنطقة

2019/06/23 | 13:14

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الأحد، عن عزم قادة العراق زيارة بعض الدول المجاورة لتنسيق الجهود...

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