بينها سحب هواتف المراقبين.. التربية تصدر توجيهات للحفاظ على رصانة الامتحانات العامة

2019/06/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوثيقة التي حصل عليها موقع "الغدير"، انه" حفاظا على رصانة ودقة وسلامة الامتحانات، يجب سحب الهواتف النقالة للمراقبين والمشرف المتابع للمركز الامتحاني".وحذرت الوزارة بحسب الوثيقة، من قيام مدير المركز الامتحاني او المعاونين او المراقبين او المشرف المتابع بتصوير او استنساخ الاسئلة او اخراج او ارسال اية نسخة الى اية جهة كانت مهما كانت الاسباب".انتهى..م.م

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