وزير بريطاني يزور طهران

2019/06/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون إيران الأحد في مسعى لإجراء محادثات "صريحة وبناءة" في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إثر إسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية فوق مياه الخليج الخميس الماضي.وقال بيان لوزارة الخارجية "في هذا الوقت الذي يزداد فيه التوتر الإقليمي وفي فترة حاسمة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي، تعتبر هذه الزيارة فرصة لمزيد من التواصل الصريح والمنفتح والبناء مع الحكومة الإيرانية."

وسيدعو موريسون إلى وقف فوري للتصعيد في المنطقة وإثارة مخاوف بشأن "سلوك إيران الإقليمي وتهديدها بالكف عن الامتثال للاتفاق النووي الذي ما زالت المملكة المتحدة ملتزمة به تماما".

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