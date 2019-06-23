2019/06/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما حل الصيف كان البحر ومياهه ورماله من أوائل الأماكن التي يرغب الإنسان بزيارتها للاسترخاء.وأكدت أكثر من دراسة فوائد البحر على الصحة الجسدية والنفسية، إذ يتفاعل الدماغ مع البحر بطريقة تجعله أسعد.واكتشفت دراسة أن أصوات البحر تحفز منطقة من الدماغ تسمى قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة المسؤولة عن عواطفنا وانعكاسنا الشخصي، بحيث تساعد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحر يجعلكم أكثر سعادة … إليكم الأسباب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحر يجعلكم أكثر سعادة … إليكم الأسباب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحر يجعلكم أكثر سعادة … إليكم الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).