بسبب حرارة الصيف..تحديد الدوام المسائي بالعيادات الطبية الشعبية

2019/06/23 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية تحديد الدوام الرسمي في عياداتها من الساعة 4.30 عصراً إلى الساعة 7.30 مساءاً وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.وقال مدير عام دائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان ان : الدائرة حددت الدوام الرسمي في مقر المديريات والعيادات الطبية الشعبية والاستشارية من الساعة 4.30 عصراً إلى الساعة 7.30 مساءاً وذلك […]

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