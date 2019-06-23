قيادة عمليات بغداد: احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وذلك بعد اعتدائهم على أحد المواطنين

2019/06/23 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وذلك بعد اعتدائهم على أحد المواطنين.

وذكرت القيادة العمليات في بيان، اليوم 23 حزيران 2019، ان "قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، قرر احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم، أثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين مساء يوم أمس السبت الموافق 22 حزيران 2019".

واضاف البيان، أن "الربيعي اطلع على مقطع فيديو يبين الاعتداء من قبل افراد يستقلون عجلة عسكرية، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح انه "في الوقت الذي تدين فيه قيادة عمليات بغداد مثل هذه الاعمال غير المنضبطة، تؤكد أنها ستلاحق جميع الخارجين على القانون، ولا تسمح بأي شكل كان الاعتداء على المواطنين".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أمس مقطع فيديو يظهر قيام عجلة عسكرية يستقلها جنود باطلاق النار قرب سيارة مدنية تقل عائلة واطفال على طريق الرستمية في بغداد.

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