“بالوثيقة”.. البرلمان يتحرك لمتابعة “دعوى قضائية” اقامها العبادي ضد تركيا

2019/06/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت رئاسة البرلمان، تشكل لجنة خاصة لمتابعة ملف الدعوى المقامة من الحكومة السابقة التي ترأسها حيدر العبادي، ضد تركيا بشأن شرائها نفط اقليم كردستان.

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