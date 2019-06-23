قوى المجتمع المدني بالكويت تدين إقامة “ورشة البحرين”

2019/06/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت قوى المجتمع المدني في دولة الكويت الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين تمهيدًا للإعلان عن “صفقة القرن” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجودها العربي الجغرافي.و قالت القوى في بيان لها الجمعة “إننا كقوى مدنية كويتية نستنكر إقامة هذه الورشة في دولة عربية، ونرفض رفضًا قاطعًا صفقة القرن التي تأتي لتمثل القطعة الأخيرة في …

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