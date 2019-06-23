تخصيص ملياري دينار لبعثات التنقيب في العراقية

2019/06/23 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد وزير الثقافة والاثار والسياحة عبد الامير المياحي، اليوم الاحد، ان الحكومة خصصت ملياري دينار ضمن الموازنة التكميلية لبعثات التنقيب العراقية.وقال الحمداني في تصريح “للمركز الخبري الوطني NNC”، ان “الوزارة حصلت على تمويل من الحكومة لارسال البعثات العراقية الى الاهوار وبعض المناطق الاثرية لبدء اعمال التنقيب”، مبينا ان “البعثات […]

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