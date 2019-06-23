تحالف الفتح: الضغوطات والصفقات حالت دون الوصول إلى أسماء محددة للكابينة الوزارية

2019/06/23 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي, ان المسار الصحيح لإكمال الكابينة الوزارية يكون عبر طاولة مستديرة تجلس حولها القوى الأساسية مع رئيس الوزراء.

وقال الموسوي، إن رئيس الوزراء ليس لديه مرشح رسمي للوزارات المتبقية، بل لديه مجموعة اسماء وهي تتغير في كل لحظة نتيجة لعدم اتفاق الكتل السياسية على اسماء محددة، مبينا ان الضغوطات والصفقات حالت دون الوصول الى اسماء محددة لتلك الوزارات، اضافة الى وجود اختلافات بوجهات النظر لدى كل جهة سياسية على الاسماء التي تطرح.

وأضاف الموسوي، ان عبد المهدي لا يريد المجيء الى البرلمان دون حصول توافق، لأنه يريد حصول انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا الى ان بعض الأسماء التي طرحت عبر الإعلام، عليها اعتراضات من قوى سياسية أساسية، وبعضها مشمول بالمساءلة والعدالة.

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