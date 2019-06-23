مسؤول محلي يعلن اعادة اعمار وتأهيل 60% من البنى التحتية المتضررة بالفلوجة

2019/06/23 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ، الاحد، عن اعادة اعمار وتأهيل 60% من اعمال البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في قضاء الفلوجة.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدوائر الخدمية وبدعم من الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية تمكنت من اعادة اعمار وتأهيل 60% من المشاريع المتضررة منذ عودة […]

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