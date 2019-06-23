2019/06/23 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الأحد ، توضيحاً بشأن الاعتداء عجلة عسكرية على أحد المواطنين، فيما قررت احتجاز العجلة ومستقليها.وقالت القيادة في بيان لها , إن “قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي قرر احتجاز عجلة عسكرية ومستقليها وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم ، إثر اعتدائهم على عجلة أحد المواطنين مساء يوم أمس السبت، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تصدر توضيحاً بشأن فيديو ترهيب الأطفال النعيم نيوز.

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