منتدى بعشيقة الثقافي اول منتدى ايزيدي تابع لاتحاد الكتاب و الادباء العراقي

2019/06/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد:حسام الشاعر هذا الصرح الأدبي اليوم الذي نشهده لم يكن الا لمسات ايادي و افكار جمعت بين شباب من مثقفي بعشيقة وبحزاني ، مدينة الزيتون و السلام أو ما يسمى توأم ايزيدخان.بعد العودة الى بعشيقة المنكوبة كان يسود ارضَها الانقاضُ وسماءَها الأغبرةُ، وكان من الصعب او من اللاحكمة ان تطرح فكرة ثقافية في وقت …

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