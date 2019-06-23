بالفيديو – منة فضالي للمرة الأولى تتدرب في النادي الرياضي: “بداية العمل الشاق”

2019/06/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو للمرة الأولى وهي داخل إحدى صالات الرياضة، تمارس بعض التمارين.

وعلقت منة على الفيديو بقولها: “عمل شاق جداً”، لتتلقى مئات التعليقات ما بين مشجع لخوض التجربة وبين منتقد لممارستها بعض التمارين من دون أن يكون هناك أثقال محملة على الجهاز الذي تمارس عليه التمارين.

وكان من المفترض أن تقوم منة فضالي ببطولة مسرحية “جوازة مرتاحة” أمام الفنان أحمد صفوت إلا أنها انسحبت قبل العرض بساعات قليلة مما أوقع القائمين على المسرحية في أزمة واضطروا لتأجيل عرض الافتتاح، حتى تم التعاقد مع الفنانة ريم البارودي لتحل محلها.

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