كردستان تمنع بيع البيض في الجنوب والوسط بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 100%

2019/06/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت وزارة التجارة في اقليم كردستان،الاحد، منع بيع البيض بمحافظات وسط وجنوب العراق، وذلك لمنع ارتفاع سعره في إقليم كردستان بنسبة 100%.وقال المدير العام في وزارة التجارة والصناعة وزاد ادهم، اوردته وكالة “دواڕۆژ” الكردية واطلعت عليه/المعلومة/ انه “تقرر منع بيع البيض بمحافظات وسط وجنوب العراق، وذلك لمنع ارتفاع سعره في اقليم كردستان”.واشار […]

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