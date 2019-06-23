فالح الزيادي يتهم جهات معينة بمحاولة جر العراق لنزاع امريكي ايراني

2019/06/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي جهات معينة لم يسمها بمحاولة جر العراق لنزاع امريكي ايراني قد يحدث مستقبلا.وقال: هناك من يحاول خلط الاوراق وارسال رسالة بان العراق جزء من المعركة المقبلة وان اوضاعه غير امنة وغير مستقرة ” مشددا على ” ضرورة نقل صورة واضحة عن الاوضاع في البلاد والتعامل […]

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