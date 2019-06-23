2019/06/23 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استطاع الطفل العراقي محمد حسن يوسف التميمي الحصول على لقب (super champion) في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية.وأستطاع محمد حسن حل ١٨٩ معادلة رياضية من أصل ٢٠٠ معادلة خلال ثماني دقائق فقط ، وبالتالي تخطى كل المشاركين في فئة المتوسط ويذكر أن العراق يشارك مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل 189 معادلة رياضية.. طفل عراقي يذهل العالم خلال 8 دقائق فقط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل 189 معادلة رياضية.. طفل عراقي يذهل العالم خلال 8 دقائق فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).