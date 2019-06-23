النزاهة تعلن توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ لمتابعة المشاريع المتلكئة في واسط

2019/06/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في محافظة واسط، مُشيرةً إلى إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بتلك المشاريع، وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنَّ “الهيأة ألَّفت فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة

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