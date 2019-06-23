2019/06/23 | 14:13

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التوجيه باعادة تأهيل "جسر الحرية" في الموصل

الاحد

23

حزيران

2019 :

01:56 pm

29

وجه محافظ نينوى وقيادة عمليات المحافظة كتيبة الهندسة العسكرية إلى

جسر الحرية لإعادة تأهيله لتخيف الزخم المروري في مدينة الموصل.

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