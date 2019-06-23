2019/06/23 | 14:13

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حادث سير مروع في النجف الاشرف

الاحد

23

حزيران

2019 :

01:46 pm

42

بسبب السرعة المفرطة حدث قبل قليل تصادم عجلتين قرب فرقة الامام

علي القتالية يؤدي الى انفصام احد المتوفين الى قسمين نصف داخل

العجلة والنصف الاخر على الرصيف

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