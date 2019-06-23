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بالصور.. اندلاع حريق في دائرة احوال المنصور


بالصور.. اندلاع حريق في دائرة احوال المنصور
2019/06/23 | 14:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل فرق الدفاع المدني، عملية اخماد حريق اندلع في دائرة احوال المنصور بمنطقة ساحة النسور في بغداد....

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