محافظ بغداد: المالية توافق على صرف اجور المحاضرين بالمجان لتربية الكرخ الثانية والثالثة

2019/06/23 | 14:16

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بغداد:سومر نيوز

اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، اليوم الاحد، عن موافقة وزارة المالية على صرف اجور المحاضرين ...

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