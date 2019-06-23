نائب: الحكومة لم تطبق أي فقرة من برنامجها الحكومي

2019/06/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الساعدي، ان الحكومة لم تطبق اي فقرة من فقرات برنامجها الحكومي، فيما حذر من ادخال البلد في نفق مظلم تتحمل الحكومة نتائجه.





وقال الساعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق و شعبه جراء تكالب الفاسدين عليه والتلاعب بمقدراته بشكل كامل، لم نلمس من الحكومة العراقية اي جدية في رفع الحيف والظلم عن كاهل المواطن، بل ظل يرزح تحت نير الفقر والفاقة ولم نشهد اي تحسن لا على مستوى الخدمات ولا الظروف المعيشية الصعبة بل اصبحت الحكومة و نتيجة لصراع الإرادات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة داخلها، لاحول لها ولا قوة بل ان الجميع يجر النار الى قرصه مع الاسف الشديد”.

وأضاف، “نحن كسلطة تشريعية ورقابية، في مجلس النواب العراقي، ومن خلال مراقبتنا لاداء الحكومة، وبعد انقضاء اكثر من تسعة أشهر من عمرها، شخصنا و بشكل واضح ان الحكومة لم تطبق اي فقرة من فقرات برنامجها الحكومي، الذي الزمة بها نفسها، ونالت ثقة المجلس بسببه، بل ليس في الافق مايدل على انها عازمة على تطبيقة، و ماملف الادارة بالوكالة الا دليلاً على ما نقول، فرغم اعلانها و تعهدها بإن 30 / 6 / 2019 سيكون اخر يوم لكافة المناصب التي تدار بالوكالة، الا انها لم تنهي منصبا واحدا من تلك المناصب، كذلك عدم اكمال الكابينة الوزارية”.

وذكر النائب، ان “الحكومة الى الآن لم تحاسب فاسداً واحداً رغم تشكيلها لمجلس مكافحة الفساد، هذا وغيرها من الاخفاقات الحكومية، التي القت بظلالها على حياة المواطنين و رفايتهم”، محذرا من ” ان أوضاع البلد تسير نحو الاسوء، وعدم التزام الحكومة ببرنامجها وتعهداتها، يدخل البلد في نفق مظلم، و ستتحمل جميع النتائج، كما اننا وفي حال عدم التزامها ستكون لنا خطوات عملية و فعلية تحت قبة البرلمان وخارجه، من اجل تصحيح المسار، فما عاد الشعب يتحمل، والله ولي التوفيق”.

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