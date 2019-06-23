إحباط محاولة تسلل لداعش في صلاح الدين

2019/06/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت سرايا السلام، إحباط محاولة تسلل لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت السرايا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة العمليات أفادت بأن مجموعة من الدواعش تروم التسلل بالزوارق إلى المناطق المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضافت، ان “قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام وجهت باتخاذ التدابير اللازمة فقام اللواء الثاني بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من عدة زوارق في مناطق العاديات وزور البوحمود وعين الحلوة”، مبينة ان “اللواء الثاني أجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بكل قوة وعزيمة”.

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