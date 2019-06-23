نجدة كربلاء تلقي القبض على سراق بالجرم المشهود وتعيد طفل مفقود الى ذويه

2019/06/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، يوم الاحد، ان قسم شرطة النجدة والدوريات التابع، نفذ عدد من الواجبات الامنية امس السبت، اسفرت عن اعادة طفل مفقود الى ذويه والقبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم في جرائم مختلفة.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، ومتابعة مدير قسم شرطة النجدة، تمكنت احدى دوريات شرطة النجدة في منطقة حي الحسين من العثور على طفل فقد من ذويه حيث تم اصطحابه وتسليمه الى اهله بعد التأكد من مستمكاته".

وفي وقت سابق قال البيان ان مفارز النجدة والدوريات استطاعت أيضا من القبض على شخص يقوم بسرقة مواد بناء بالجرم المشهود إذ تم الاتصال بصاحب البناية والتوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي وقت متأخر من مساء السبت، قبضت مفارز شرطة النجدة وفق معلومات امنية دقيقة وفي كمين محكم على شخصين مشتبه بهم غرب المدينة يستقلون دراجة نارية نوع ستوتة وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد من نفس النوع واحالتهم الى مفارز مكافحة الاجرام لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل أوضح بيان اعلام شرطة كربلاء الى ان مفارز شرطة النجدة في منطقة المحمديات لاحظت شخص يجلب الشك وبصحبته دراجة نارية وعندما أقتربت الدورية منه لاذ بالفرار وتمت مطاردته وإلقاء القبض علية وتبين ان الدراجة التي بصحبته مسروقة وقد أحيل الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل.



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