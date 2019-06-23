نجدة كربلاء تلقي القبض على سراق بالجرم المشهود وتعيد طفل مفقود الى ذويه

وفي وقت سابق قال البيان ان مفارز النجدة والدوريات استطاعت أيضا من القبض على شخص يقوم بسرقة مواد بناء بالجرم المشهود إذ تم الاتصال بصاحب البناية والتوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وفي وقت متأخر من مساء السبت، قبضت مفارز شرطة النجدة وفق معلومات امنية دقيقة وفي كمين محكم على شخصين مشتبه بهم غرب المدينة يستقلون دراجة نارية نوع ستوتة وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد من نفس النوع واحالتهم الى مفارز مكافحة الاجرام لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي سياق متصل أوضح بيان اعلام شرطة كربلاء الى ان مفارز شرطة النجدة في منطقة المحمديات لاحظت شخص يجلب الشك وبصحبته دراجة نارية وعندما أقتربت الدورية منه لاذ بالفرار وتمت مطاردته وإلقاء القبض علية وتبين ان الدراجة التي بصحبته مسروقة وقد أحيل الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل.
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