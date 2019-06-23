أصابه منتسب في مكافحة الاجرام اثر هجوم مسلح

2019/06/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة منتسب في مديرية لمكاف الاجرام بمحافظة البصرة إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون.وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولون فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه منتسب في مكافحة اجرام ابي الخصيب في محافظة البصرة اثناء مروره في القضاء ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وأوضح أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".



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