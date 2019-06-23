2019/06/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، مشيرةً إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "الطقس سيكون اليوم الأحد في عموم البلاد صحواً, فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصل العظمى منها في بغداد 45 درجة مئوية"، مشيرة إلى أن "الطقس سيكون ليوم الاثنين في عموم البلاد صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة".وأضافت، أن "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الثلاثاء صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".

وأشارت إلى أن "الطقس ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لبضع درجات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".

وأوضحت، أن "الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً بدون تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً، ولا تغيير في درجات الحرارة، وقد تصل درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية".

يذكر أن البلاد شهدت الأسبوع الماضي انخفاضا قليلا بدرجات الحرارة وصل العظمى منها في العاصمة بغداد الى 39 درجة مئوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. درجات الحرارة ستصل إلى 50 درجة مئوية في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).