2019/06/23 | 14:17

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البنك المركزي يعلن بيع 232 مليون دولار في مزاد بيع العملة الأجنبية

بغداد -

كلمة

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، عن بيعه اكثر من

232 مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم.

وذكر البنك في بيان ان "اجمالي المبلغ المباع اليوم، بلغ 232 مليونا

و408 الاف و65 دولارا، بمشاركة 27 مصرفاً وشركة واحدة".

واوضح ان "اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج حوالات

واعتمادات بلغ 203 ملايين و488 الفا و65 دولارا، فيما بلغ اجمالي

البيع النقدي 28 مليونا و920 دولار"، مبينا ان "بيع المبالغ المحولة

لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي بسعر 1190 ديناراً لكل

دولار".

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