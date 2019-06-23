إعادة افتتاح دائرة التسجيل العقاري الكرخ الاولى

2019/06/23 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، افتتاح العمل في مديرية التسجيل ‏العقاري الكرخ الاولى.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الافتتاح جاء بهدف رفع مستوى الاداء ‏المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل ‏الخدمات”.‏

واضاف البيان ان “الافتتاح جاء بعد اكمال استئناف ‏اعمال لجنة عمليات الجرد والتدقيق الكامل للاضابير الخاصة ‏بالمواطنين من جميع النواحي القانونية والحسابية والتدقيقية ‏والبحثية والوقوف على اهم احتياجاتها لتبسيط الاجراءات بما ‏يساهم في تسهيل عمل الدوائر التابعة للوزارة”.‏

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