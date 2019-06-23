السكيني يحذر من غضب جماهيري في حال عدم إكمال الكابينة الوزارية

2019/06/23 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو تحالف سائرون رامي السكيني، كتلا وشخصيات سياسية لم يسمها بالتمسك بشخصيات معينة لعرقلة استكمال الكابينة الوزارية.

وقال السكيني في تصريح، إن تمسك هذه الكتل بالمناصب وفرض شخصيات معينة لاستيزار بعض الوزارات، تسبب بتأخير اكمال الكابينة الوزارية، داعيا الكتل والاحزاب السياسية لتقديم بعض التنازلات المتعلقة بالمناصب، وتخويل رئيس الوزراء عادل المهدي باختيار اسماء الوزارات المتبقية.

وحذر السكيني من غضب جماهيري كبير مشابه لاقتحام مجلس النواب في حال التأخر بحسم الكابينة الوزارية، مبينا ان عدم اكمال الكابينة حتى الآن هو فشل للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا.

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