تجهيز الخطوط الجوية العراقية بـ 18 مليون لتر من وقود الطائرات المدني

2019/06/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيزها شركة الخطوط الجوية العراقية بـ (18) مليون لتر شهرياً من منتوج وقود الطائرات نوع ( JET- A1) وبالسعر الرسمي المدعوم .وذكر مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان بأن: الشركة ومن خلال هيئة التجهيز مستمرة بإمداد شركة الخطوط الجوية العراقية بوقود الطائرات ذو الجودة العالية والمواصفات […]

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