العراق يبحث مع السعودية الشؤون القضائية بين البلدين

2019/06/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاحد، مع نظيره السعودي في الرياض وليد بن محمد الصمعاني الشؤون القضائية بين البلدين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه “النعيم نيوز ” ،أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زار صباح اليوم، وزارة العدل السعودية، في إطار زيارة رسمية يجريها على رأس وفد قضائي إلى المملكة”.

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