بارزاني يرد على عبد المهدي بشأن الـ250 ألف برميل ويوضح سبب عدم تسليمها لبغداد

2019/06/23 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس إقليم كردستا، نيجرفان بارزاني، على تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي قال فيه: "أرسلنا ميزانية الإقليم بداية هذا الشهر، في المقابل

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